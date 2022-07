La Journée de Talin a réuni les habitants de Talin et des différentes communes de la région d’Aragatsotn

La Journée de Talin a réuni aujourd’hui samedi 16 juillet de nombreux habitants de la ville de Talin et de différentes communes de la région d’Aragatsotn. Sergueï Movsisyan le gouverneur (marzbed) d’Aragatsotn étant présents aux festivités à Talin.

Les habitants de Tallin se distinguent par leur grande volonté de préserver, diffuser, faire l’éloge des valeurs nationales et fédèrent souvent les habitants de la région (marz) autour de célébrations culturelles. L’un de ces événements est la Journée de Talin, célébré cette année le 16 juillet. « Armenpress » en a été informé par l’administration régionale d’Aragatsotn.

"Leur amour et leur attention pour Talin étaient la meilleure occasion d’exprimer la fierté d’être un Talin par la Journée de Talin, qui a été marqué par des événements festifs. Le gouverneur d’Aragatsotn, Sergeï Movsisyan, le conseiller du gouverneur Armen Grigoryan, le maire de Talin, Tavros Sapeyan, et des représentants de différentes communes de la région étaient présents.

La fête était très animée. Les rues du centre-ville étaient plongées sous des couleurs vives, les expositions d’artisanat, les performances artistiques...il y avait une ambiance chaleureuse partout.

L’événement a été officiellement lancé à 17 heures avec une messe tenue dans l’église de la Sainte Théotokos à Talin, puis les personnalités publiques ont visité le cimetière de Talin et se sont inclinés devant les tombes des héros des guerres de l’Artsakh. L’arrêt suivant était l’église Gatoghike (Catholique), considérée comme un ancien monument historique, où les participants à la célébration ont écouté les prestations des élèves de l’école de musique de Talin. Lors de la marche vers la place centrale de la ville, le gouverneur s’est arrêté sur le travail des enfants doués de Talin" indique le message.

La célébration s’est déroulée sur la place centrale avec une combinaison de danses et de chants nationaux et modernes. Le maire Tavros Sapeyan a souhaité la bienvenue aux personnes présentes sur la place, soulignant que la célébration de la Journée de Talin cette année était très attendue par les citoyens de Talin, car elle n’a pas été célébrée ces dernières années en raison de la guerre et de la pandémie.

Félicitant ses compatriotes, le maire de la commune a appelé les citoyens à aimer Talin, à contribuer à son développement. Dans ce contexte, il a présenté des lettres de remerciements à des personnes qui ont apporté une contribution significative au développement de Talin, notamment des architectes, des auteurs de diverses initiatives, des jeunes...

La célébration s’est poursuivie avec des notes de musique de fête, des chants et des danses populaires, auxquels les participants se sont joints. La Journée de Talin s’est terminée à 22 heures avec de magnifiques feux d’artifice. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan