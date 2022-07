Vagues de chaleur en Arménie où la température atteindra 42° dans la plaine de l’Ararat

La France n’est pas seule à souffrir de la chaleur caniculaire. En Arménie dans la plaine de l’Ararat avec les régions d’Ararat, Aragatsotn ou les contreforts de Vayots Dzor et la capitale Erévan, la température atteindre de 39 à 42° dans la journée du 21 juillet. Actuellement et depuis quelques jours déjà dans plusieurs régions d’Arménie, et notamment d’Ararat, le thermomètre frôle et dépasse parfois les 40°. Informations du centre hydrométéorologique d’Arménie qui affirme que les risques d’incendies sont importants avec la sècheresse du sol. L’intensité du rayonnement ultraviolet étant supérieure à la moyenne, les autorités arméniennes demandent à la population de se protéger du soleil et d’éviter de sortir lors de l’intensité des rayonnements en journée. Il est recommandé d’éviter la lumière directe du soleil entre 11h00 et 17h00. Source Radio publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan