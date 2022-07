Célébration de la Journée de la ville d’Alaverdi au nord de l’Arménie

Chaque année, le 3e dimanche de juillet, est célébrée la fête ou de la Journée d’Alaverdi, ville de la région de Lori au nord de l’Arménie. Alaverdi où les métallurgistes et mineurs marquent l’importance industrielle de la ville, même si elle a décliné au cours des décennies.

La série d’événements a débuté samedi 16 juillet. Des spectacles musicaux réalisés dans les zones du monastère de Sanahin et de Hagpat. Le festival a aussi un aspect sportif avec des rencontres de football, de backgammon et des échecs.

Ces festivités à Alaverdi visent à relancer le dynamisme de jadis où la ville était très actives avec ses mines de cuivre et diverses industries qui desservaient toute l’Union soviétique.

Krikor Amirzayan