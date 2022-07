L’opposition dit préparer une déclaration dénonçant tous les accords de Pashinyan comme nuls et non avenus.

La question de l’Artsakh était à l’ordre du jour de mes rencontres à Strasbourg, nous avons également parlé de la question des prisonniers de guerre, a déclaré Ishkhan Saghatelyan, le coordinateur du mouvement de la Résistance.

Ses propos ont été tenus lors d’un rassemblement sur la place de France, énumérant plusieurs comptes rendus de sa visite européenne.

Saghatelyan a déclaré que l’affirmation de Nikol Pashinyan selon laquelle il existe une demande formée par la communauté internationale pour abaisser la barre du statut de l’Artsakh est un mensonge. « Il y avait une demande pour un programme de paix commun et pour atteindre la paix, mais lorsque j’ai expliqué aux partenaires internationaux que cette paix ne peut pas être au prix du rapatriement du peuple arménien, du dépeuplement de l’Artsakh et du nettoyage ethnique, ces justifications et arguments n’ont eu aucune objection, ce qui est très compréhensible », a-t-il déclaré.

Le deuxième constat, selon lui, est que les autorités arméniennes, comme dans tous les autres domaines, ont complètement échoué ici. La défense de l’Arménie et de l’Artsakh sur les plateformes internationales est dans un état de délabrement absolu, nos intérêts ne sont pas protégés.

Saghatelyan a déclaré que les délégations turco-azerbaïdjanaises sur les plateformes internationales présentent le mouvement de la Résistance comme des revanchards qui veulent déstabiliser la situation dans la région. « Notre lutte n’est pas seulement contre le gouvernement de Nikol, mais aussi contre ses propriétaires. En fait, nous devons réaliser qu’aujourd’hui nous luttons non seulement contre le gouvernement en place, mais aussi contre la Turquie, l’Azerbaïdjan et leurs agences financées par l’argent, leurs »faussaires« et leurs agents », a-t-il déclaré.

Le coordinateur du mouvement de résistance a également informé que maintenant ils préparent une déclaration de dénonciation, d’annulation, dont le contenu est le suivant, que les prochaines autorités devraient considérer comme nul et non avenu tout accord conclu par Nikol Pashinyan, qu’il soit écrit ou verbal.

"Étant donné que Pashinyan n’a rien à voir avec les intérêts et la volonté de notre peuple, il a promis une chose au peuple avec son programme gouvernemental pendant la période pré-électorale, et maintenant il fait quelque chose de complètement différent, il sert les intérêts de l’Azerbaïdjan et de la Turquie, mettant de côté les intérêts vitaux du peuple arménien. Nous prendrons l’initiative pour que le prochain gouvernement déclare d’urgence nul et non avenu tout accord verbal et écrit conclu par Nikol.

Et après l’élaboration finale de ce document, nous proposerons que toutes les forces et personnalités politiques d’Arménie le signent et que le monde entier, y compris Aliyev et Erdogan, comprennent que tout accord conclu avec Nikol est nul et n’a aucune signification juridique pour le peuple arménien", a-t-il déclaré.

