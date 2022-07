La Grèce déploie plus de 80 chars et véhicules blindés de transport de troupes à la frontière avec la Turquie

La Grèce déplace des dizaines de chars et de véhicules blindés de transport de troupes vers la zone frontalière avec la Turquie.

Ce matin, des dizaines de chars et de véhicules blindés de transport de troupes des forces armées grecques ont été aperçus à la frontière gréco-turque. Ces derniers sont massivement déployés à seulement 3 kilomètres de la frontière avec la Turquie, ce qui, selon plusieurs sources d’information turques, indique le probable début d’un affrontement armé entre Athènes et Ankara.

À l’heure actuelle, on sait que jusqu’à 60 véhicules blindés de transport de troupes et véhicules de combat d’infanterie, ainsi que plusieurs dizaines de chars, ont été tirés dans la zone de la rivière Maritsa. Toutes les armes après le déchargement sont immédiatement déployées dans des fortifications de campagne déjà préparées. De plus, un certain nombre de sources notent que des positions d’artillerie grecque sont déployées à 7-8 kilomètres à l’ouest, ce qui, selon les médias turcs, indique des préparatifs pour le début d’affrontements à grande échelle entre Athènes et Ankara.

Auparavant, les forces armées grecques avaient commencé à creuser des tranchées antichars sur les rives de la rivière Maritsa, qui forme la frontière entre la Turquie et la Grèce en Thrace occidentale. Début juin, la Grèce a mis son armée dans l’est de la mer Égée en état d’alerte maximale en raison des « menaces de la Turquie », ont indiqué les sources d’information turques dans un communiqué.

Il n’y a pas de commentaires officiels d’Athènes à l’heure actuelle, cependant, la tension croissante entre la Grèce et la Turquie indique qu’il y aura toujours une forte tension entre les deux États.

Plus d’infos sur le lien plus bas.