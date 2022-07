Erevan et Tbilissi visent à renforcer la coopération économique et à élargir les possibilités de transit

Au cours de sa visite de travail à Tbilissi, en Géorgie, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a rencontré aujourd’hui le Premier ministre géorgien Irakli Garibashvili, a rapporté le service de presse du ministère arménien des Affaires étrangères.

Le service de presse du ministère arménien des Affaires étrangères a rapporté que M. Mirzoyan et M. Garibashvili ont exprimé leur satisfaction quant au niveau élevé des relations arméno-géorgiennes, fondées sur l’amitié séculaire entre les deux peuples.

M. Mirzoyan a noté que le développement des relations avec la Géorgie revêt une importance stratégique pour l’Arménie.

L’importance de la mise en œuvre de mesures pertinentes pour renforcer la coopération économique a été soulignée et une importance a été accordée au travail de la commission intergouvernementale arméno-géorgienne.

Les questions liées à la facilitation du processus de transport de marchandises en transit sur le territoire de la Géorgie et à l’élargissement des possibilités de transit ont également été abordées.

Au cours de la réunion, les interlocuteurs ont abordé un certain nombre de questions relatives à la sécurité et à la stabilité régionales. M. Mirzoyan a exprimé sa gratitude à la partie géorgienne pour avoir accueilli la réunion des ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan et pour sa volonté de contribuer à la paix et à la stabilité dans la région. Un échange de vues a eu lieu sur la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Une réunion entre les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan, Ararat Mirzoyan et Jeyhun Bayramov, se déroule actuellement à Tbilissi.

EREVAN, ARKA