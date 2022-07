Mazlum Abdi, commandant général des FDS, a tenu vendredi une conférence de presse à Hassaké, au sujet des menaces d’invasion turques dans le nord de la Syrie et des préparatifs des FDS pour faire face aux attaques.

Selon Mazlum Abdi, la prochaine guerre d’agression de la Turquie contre les zones autonomes du nord et de l’est de la Syrie est imminente. « Des troupes massives sont concentrées aux limites de Tall Rifat et Manbij. L’Etat turc renforce sa force militaire et la fera valoir dès que l’occasion se présentera. Tous les préparatifs nécessaires à la prochaine attaque contre nos régions sont déjà terminés », a déclaré vendredi le commandant général des Forces démocratiques syriennes (FDS) lors d’un point de presse au quartier général des FDS à Hassaké.

LA TURQUIE A VIOLÉ LES ACCORDS DE CESSEZ-LE-FEU

Le 23 mai, le président turc Tayyip Erdoğan a annoncé que la Turquie prévoyait une nouvelle invasion le long de sa frontière sud. L’objectif déclaré était de créer une « zone de sécurité » de 30 kilomètres de profondeur sur toute la bande frontalière du nord de la Syrie. Pour justifier son projet d’invasion, Ankara prétend qu’il s’agit de se défendre contre des « attaques » des Unités de Protection du peuple (YPG), qui forment l’épine dorsale des FDS. L’intervention militaire serait nécessaire pour la sécurité nationale et la défense des frontières du pays. Les villes de Manbij et de Tall Rifat sont les premières zones dans le collimateur d’Ankara qui prétend vouloir les « nettoyer des terroristes ».

« Les forces turques et leurs mercenaires se préparent, ils se concentrent sur Tall Rifat et Manbij, et ils attaqueront dès qu’ils en auront l’occasion. Ils sont en train de faire leurs derniers préparatifs », a déclaré Mazlum Abdi.

La suite sur le lien plus bas.