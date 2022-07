Le 1er ministre au 30e anniversaire de la formation des troupes de garde-frontières du Service de sécurité nationale

Communiqués de presse

Nous n’avons qu’une seule mission : assurer la sécurité, le développement prospère et l’indépendance de l’Arménie. Le Premier ministre a assisté à l’événement consacré au 30e anniversaire de la formation des troupes de garde-frontières du Service de sécurité nationale.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a assisté à l’événement solennel consacré au 30e anniversaire de la formation des troupes de gardes-frontières du service de sécurité nationale. Le ministre de la Défense Suren Papikyan, le directeur du service de sécurité nationale Armen Abazyan, le chef de la police Vahe Ghazaryan étaient également présents à l’événement.

Le Premier ministre Pashinyan a félicité tous les serviteurs à l’occasion du 30e anniversaire de la formation des troupes de gardes-frontières et a noté : " Comme dans chaque pays, les troupes de gardes-frontières de la République d’Arménie sont considérées comme faisant partie des forces armées. Tout au long de l’histoire de la Troisième République, les troupes de gardes-frontières ont contribué à la protection de l’intégrité territoriale et de la sécurité de la République d’Arménie et ont accompli, avec l’armée, les tâches qui lui ont été confiées. Mais je tiens à souligner que sur le plan de l’idée, du concept, les troupes de gardes-frontières sont généralement le symbole de la paix, parce que les frontières, dont la protection est confiée aux troupes de gardes-frontières, sont généralement considérées comme des frontières pacifiques. Car on suppose qu’un traité d’amitié ou de paix a été conclu avec les États situés dans la direction de ces frontières, et c’est une circonstance très importante.

Les troupes de garde-frontières, en fait, depuis leur formation, n’ont pas toujours et pas partout agi selon la logique de cette fonction. Nous nous inclinons et rendons hommage aux gardes-frontières qui sont morts en protégeant la Patrie. Mais je tiens à souligner à nouveau que la logique de notre politique est que nous voulons que toutes les frontières de la République d’Arménie, sans exception, soient remises sous le contrôle des troupes de gardes-frontières, et que les unités de l’armée retournent à leurs emplacements permanents. Et c’est exactement ce que nous entendons dans la logique des forces armées lorsque nous parlons d’agenda de paix, c’est exactement ce que nous entendons lorsque nous annonçons que le gouvernement arménien a adopté un agenda de paix.

Bien sûr, nous comprenons les complications auxquelles ce processus est confronté. Il y a beaucoup de discussions sur le fait que oui, nous avons besoin de la paix, mais pas à n’importe quel prix. En général, on n’a besoin de rien à n’importe quel prix, car tout a un prix, et la paix peut être obtenue non pas au prix de tout, non pas à n’importe quel prix, mais au prix de la paix elle-même.

Je dis tout cela à cette occasion pour souligner la ligne directrice et la volonté de notre politique, mais aussi pour constater que nous avons encore un long chemin à parcourir pour atteindre cet objectif, un chemin très difficile et compliqué.

Malheureusement, les défis sécuritaires auxquels notre pays est confronté ne sont pas seulement non résolus, mais restent préoccupants. Nous devons tous, et en premier lieu les dirigeants politiques du pays, travailler pour assurer la paix et la stabilité le long des frontières de notre pays.

D’une manière générale, notre objectif stratégique est de remettre toutes les frontières de la République d’Arménie aux gardes-frontières afin qu’ils puissent remplir leurs fonctions spéciales : la protection des frontières, qui comprend la lutte contre la migration illégale, la lutte contre les franchissements illégaux de frontières, la lutte contre les activités illégales, la lutte contre le trafic de drogue, etc.

Je considère qu’il est important de souligner ce contexte en relation avec le service des troupes de garde-frontières. Nous devons une fois de plus rendre hommage à tous les gardes-frontières qui sont tombés pour le bien de la patrie et de l’avenir.

Je tiens à vous remercier tous pour votre service pendant cette période, pour lequel vous portez des épaulettes au nom de la République d’Arménie et du peuple arménien. Je veux remercier les membres de votre famille, car votre service entraîne des difficultés également pour vos familles. Je voudrais souhaiter à toutes les troupes de garde-frontières de la République d’Arménie, à nous tous, la République d’Arménie, de réussir à remplir notre mission. Et nous n’avons qu’une seule mission : assurer le développement et l’avenir sûrs et prospères de la République d’Arménie, assurer l’indépendance et la souveraineté de la République d’Arménie, garantir que la République d’Arménie en tant qu’État indépendant sera transmise de génération en génération aux citoyens fiers et dignes de la République d’Arménie.

Je vous adresse une fois de plus mes félicitations et mes remerciements pour votre service ".

Le Premier ministre a remis des prix d’État à un certain nombre d’employés des troupes frontalières du service de sécurité nationale pour les services qu’ils ont rendus en protégeant les frontières de la Patrie.

Le Premier ministre Pashinyan a également déposé des fleurs au khachkar, dédié à la mémoire des gardes-frontières tombés pour la Patrie, et a rendu hommage à leur mémoire.