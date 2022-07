L’Irak demande à la Turquie de libérer plus d’eau en amont des fleuves

L’Irak a demandé samedi à la Turquie voisine de libérer en amont des quantités d’eau plus importantes dans le Tigre et l’Euphrate qui traversent ces deux pays confrontés à la sécheresse et souvent en désaccord sur la gestion des ressources hydriques. Bagdad se plaint régulièrement des barrages construits en amont chez ses voisins et qui réduisent le débit des cours d’eau à leur arrivée en Irak. Les autorités présentent l’Irak comme un des cinq pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique et à la désertification. Samedi, le ministre irakien des Ressources hydriques Mehdi al-Hamdani s’est (...)