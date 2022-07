Pas d’humiliation devant l’Etat turc ! par Ara Toranian

« Vous avez voulu la paix dans le déshonneur, vous aurez la guerre et le déshonneur ». Comment ne pas penser à cette fameuse phrase de Winston Churchill quand on voit la pauvre Arménie se mettre en scène dans des postures humiliantes avec le dictateur de l’Etat génocidaire et négationniste turc, comme ce fut le cas le 11 juillet dernier lors de l’entretien téléphonique entre Nikol Pachinian et Reccep Tayipp Erdogan ? Humiliantes ? Oui, car il est toujours honteux pour la victime de s’afficher en train d’échanger des amabilités avec son bourreau, dans l’espoir implicite d’obtenir ses faveurs.

Ces bons vœux partagés entre l’agresseur et l’agressé alors que le sang des 4000 jeunes Arméniens tués durant cette version moderne des massacres qu’a été la guerre des 44 jours n’a pas fini de sécher, revêt évidemment une dimension choquante. Sur le principe tout d’abord, eu égard à l’histoire et à l’implication turque dans le conflit. Mais sur un plan plus prosaïque aussi, compte tenu de l’absence quasi totale de résultats après 6 mois de « négociations » visant si ce n’est une « réconciliation », du moins une « normalisation » entre les 2 États. D’ailleurs qu’il y a-t-il à espérer de cette Turquie-là ?

Certes, l’Arménie a le couteau sous la gorge. Depuis la défaite de l’automne 2020, elle est prise dans les mâchoires de la tenaille turco-azérie. Subissant un rapport de forces caricaturalement défavorable sur le terrain militaire, elle se voit de surcroît plus isolée que jamais sur le plan diplomatique. La tâche de la gouvernance arménienne relève de l’impossible. Comment desserrer l’étau sans soutien extérieur ? Comment conjurer les risques quand, à la menace du panturquisme, s’ajoutent les turpitudes de « l’ami » russe dont les intérêts conjoncturels convergent avec ceux d’Ankara au détriment de ceux de l’Arménie ?

Que faire, par ailleurs, face à l’indifférence de l’Occident, plus obsédé que jamais depuis la guerre en Ukraine par la volonté d’affaiblir Moscou, quitte à favoriser le faux allié turc, y compris contre les intérêts des vrais amis arménien, grec et kurde ? Otage de cette donne géopolitique aussi dramatique que complexe, la cigale arménienne, qui paie au prix fort les 30 ans de gabegie de ses trois régimes précédents, est clairement le dos au mur. Doit-elle cependant aujourd’hui ajouter le déshonneur à l’impuissance en faisant des risettes à Erdogan ?

Quel objectif poursuit l’Arménie en se compromettant publiquement dans cette discussion avec un régime totalitaire dont les visées criminelles à son endroit sont clairement consubstantielles à son ADN panturquiste ? Se croit-elle vraiment en mesure de gérer un despote de l’envergure d’Erdogan dont tout l’exercice du pouvoir montre le prima qu’il accorde aux rapports de forces ? Dans ce contexte, l’approche de l’Arménie ne procède-t-elle pas d’une rare naïveté quand elle s’essaie à « raisonner » cet Etat turc, à « l’amadouer », à s’attirer ses bonnes grâces ? Sauf à vendre son âme, qu’a-t-elle à lui offrir qui puisse parvenir un tant soi peu à infléchir le sultan, à le faire ne fut-ce qu’ajourner son agenda criminel ?

Dans cette configuration, l’Arménie n’a qu’une carte à jouer : celle de la dénonciation sur la scène internationale de cette Turquie aux relents djihadistes, intrinsèquement raciste, négationniste et impérialiste qui se situe dans la droite ligne de la politique génocidaire de ses fondateurs. Elle n’a qu’un allié : les opinions publiques, les défenseurs des droits de l’homme, ainsi que les forces et les peuples opprimés ou menacés par l’Etat turc. Et elle dispose dans cette perspective d’un levier entre tous : sa diaspora. Bref, le contraire de tout ce qui a été pensé et initié jusqu’à maintenant.

La cause arménienne est un atout, et non un handicap. Qu’on se le dise dans les sphère du pouvoir ! Et plutôt que d’expulser un Mourad Papazian, en donnant l’impression d’octroyer un gage à Erdogan seulement trois jours après sa conversation avec Pachinian, n’eut-il pas mieux valu créer une synergie dynamique et offensive avec l’ensemble du monde arménien qu’il conviendrait plus que jamais de mobiliser et non de décourager ? Quant aux éternels brailleurs de la sempiternelle opposition de principe, ne serait-il pas grand temps qu’ils troquent la rue pour le Parlement, les insultes et les vitupérations stériles pour des propositions constructives, comme il se doit quand on veut jouer le jeu de la démocratie ?

Il ne s’agit bien sûr pas en ces lignes de prôner on ne sait quel jusqu’au boutisme. La négociation doit évidemment rester de rigueur avec Bakou pour mettre en œuvre la feuille de route issue de l’accord de cessez-le-feu du 9 novembre 2020. Et l’éventuel dialogue avec l’Etat turc, qui n’hésite pas à poser ses conditions, rester aussi exigeant que discret sans résultats à la hauteur des enjeux. Mais les autorités actuelles ne gagneront en tout cas rien à afficher une quelconque complaisance envers un Erdogan qui a poussé l’Azerbaïdjan aux extrêmes, qui l’a amené à faire la guerre, l’a soutenu, armé et organisé pour terrasser l’Arménie. Au contraire.

Il est encore temps de se ressaisir, chères autorités démocratiques de l’Arménie, de se parler en interne, de se rassembler, de renverser la tendance et d’aller de l’avant !

Ara Toranian