L’équipe féminine de basket U16 d’Arménie est en finale du Championnat d’Europe de Division C

Les matches de la Division C du Championnat d’Europe de basket-ball féminin des moins de 16 ans (U16) qui se déroulent en Albanie ont réservé une bonne surprise pour les arméniennes.

En demi-finale, l’Arménie a battu Malte 75:51 et a atteint la finale. Lia Krumian a été reconnue comme la joueuse la plus efficace du match. Elle a marqué 32 points, pris 9 rebonds et délivré 1 passe décisive. L’Arménie affrontera en finale le vainqueur du match Andorre-Chypre.

La finale se déroulera ce dimanche 17 juillet à 21h30, heure d’Erevan (19h30 heure de Paris).

Krikor Amirzayan