La Fête de l’artisanat à Gumri la « Ville des Maîtres artisans »

« Gumri la Ville des Maîtres artisans fête de l’artisanat » indique « Armenpress » avec dans plus de soixante stands placés sur la place centrale Vardaniats face à la Mairie. Dans le cadre du festival, diverses manifestations et présentation de l’artisanat et de l’art populaires sont présentées : avec la broderie, la fabrication de tapis, la poterie, la fabrication de poupées. Parallèlement, des chansons et des danses folkloriques arméniennes, russes et biélorusses sont présentées.



Des maîtres de l’art populaire d’un certain nombre de communes d’Arménie ainsi que des pays de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) participent au festival, en présentant leurs œuvres artistiques et organisant des séances d’initiations du public à leur art. « Le festival sera continu, étant organisé chaque année dans différentes communes d’Arménie, contribuant ainsi non seulement à la préservation et à la transmission du patrimoine culturel immatériel des communes, mais aussi à la promotion du développement du tourisme culturel en Arménie » a déclaré le ministre arménien de la Culture de l’Education, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d’Arménie lors d’une conversation avec des journalistes.

"J’ai toujours imaginé le développement de Gumri en termes de développements de festivals, il devrait y avoir des jours fixes pour que l’habitant de la ville et l’invité visitant la ville sachent ce qui les attend ce jour-là. Nous avons eu des festivals de jazz, de rock, de musique classique, c’est populaire, nous garantissons d’avoir aussi un festival de musique folklorique. Avec cette impulsion et ce rythme du festival, vous pouvez comprendre comment notre ville vit aujourd’hui » a déclaré Lilit Tovmasyan, chef du département de la culture et de la jeunesse de la municipalité de Gumri.

Le festival est organisé avec le soutien du ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports d’Arménie, avec la coopération de la municipalité de Gumri et du musée des arts populaires Hovhannes Sharambeyan. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan