La réunion des ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan a commencé à Tbilissi

La rencontre entre le ministre des Affaires étrangères d’Arménie Ararat Mirzoyan et le ministre des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan Jeihun Bayramov a commencé à Tbilissi ce matin. Le ministre géorgien des Affaires étrangères, Ilya Darchiashvili a accueille tout d’abord ses deux collègues chefs de la diplomatie arménienne et azérie indique le porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, Vahan Hunanyan. Sur la photo diffusée par la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan et Jeihum Bayramov posent, visages fermés pour la photo avant le début de la réunion. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan