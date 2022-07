L’association culturelle « Arménia » a tenu vendredi 15 juillet au siège de l’association à Bourg-Lès-Valence son Assemblée générale dans une ambiance estivale et amicale. Krikor Amirzayan a détaillé dans un rapport d’activité la 28e saison d’« Arménia » avec près d’une vingtaine de manifestations culturelles, débats, table-rondes et conférences démontrant le dynamisme de l’association.

Parmi les quelques rendez-vous de la saison écoulée, la table ronde sur « L’Arménie est-elle menacée par la Turquie ? », « Comment aider l’Arménie et l’Artsakh ? », « L’Arménie est-elle menacée face au Pantouranisme ? », « Le vote arménien en France, mythe ou réalité ? », « Nikol Pachinian, de la révolution de velours à la guerre en Artsakh, a-t-il trahi le peuple arménien ? ».

Des débats réunissant à chaque fois plusieurs dizaines de personnes et qui tentèrent de répondre aux questions, avec la parole donnée à chaque fois au public. « Arménia » organisa également une conférence par Vahé Muradian sur « La Cause arménienne d’hier et aujourd’hui » ou « l’Arménie depuis ses origines à au aujourd’hui » des pages d’histoire réalisées par le président d’« Arménia ». Le rapport financier et d’activité furent validés par un vote par l’assemblée. La saison 2022-2023 d’« Arménia » débutera le dimanche 4 septembre par sa participation avec un stand aux couleurs de l’Arménie au Forum des associations de Bourg-Lès-Valence.

Enfin « Arménia » élit son nouveau bureau.

Ci-dessous le nouveau bureau « Arménia » :

Krikor Amirzayan (président)

Alain Euksuzian, Georges Eretzian, Khosrof Iliozer (vice-présidents)

Vardges Simonian (trésorier)

Christian Charriere (secrétaire)

Gérard Jassoud (secrétaire-adjoint)

Simon Melkonyan, Sonia Sarkissian (membres)

Contact « Arménia » : 130 passage Marcel Paul à Bourg-Lès-Valence (Drôme). Tél 04 75 83 80 58. E-mail : [email protected]