L’exclusion n’est jamais une réponse aux désaccords

La démocratie est fondée sur le dialogue et l’acceptation de la différence

Le gouvernement arménien ne doit pas l’oublier ; la liberté et la démocratie sont ses plus grandes forces

Soutien à @FranckPapazian et @ccaf_france pic.twitter.com/uTIIsAJy4x

— François DEVEDJIAN (@fdevedjian) July 15, 2022