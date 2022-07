Un critique du gouvernement arménien meurt pendant son procès

Un critique virulent du gouvernement arménien, arrêté il y a deux mois, est mort au cours de son procès à Erevan vendredi, suscitant l’indignation de la médiatrice des droits de l’homme du pays et des dirigeants de l’opposition.

Armen Grigorian, célèbre producteur de spectacles, s’est effondré dans la salle d’audience alors que son avocat demandait au juge qui présidait le procès de le libérer. Grigorian, 56 ans, a été déclaré mort par une équipe d’ambulanciers qui est arrivée sur les lieux environ 10 minutes plus tard.

« Ils ont pris des mesures de réanimation, mais en vain », a déclaré Taguhi Stepanian, chef du service national des ambulances, au service arménien de RFE/RL.

Stepanian a déclaré qu’un examen médico-légal permettra de déterminer la cause de la mort soudaine de Grigorian.

Grigorian, qui pendant des années a sévèrement critiqué le Premier ministre Nikol Pashinian, a été arrêté et inculpé le 18 mai en relation avec une vidéo datant de 2021 dans laquelle il faisait des commentaires désobligeants sur les résidents de deux régions arméniennes favorables au gouvernement. Le Service de sécurité nationale l’a accusé d’avoir porté atteinte à leur « dignité nationale ».

Grigorian, ainsi que des personnalités de l’opposition et d’autres critiques du gouvernement, ont rejeté ces accusations, les qualifiant de politiquement motivées. Selon eux, le fait qu’il soit maintenu en détention dans l’attente d’une enquête ne fait que prouver qu’il est un prisonnier politique.

Les militants des droits de l’homme ont également critiqué la procédure pénale. Certains d’entre eux ont établi un lien entre cette affaire et les manifestations antigouvernementales quotidiennes lancées par l’opposition arménienne le 1er mai.

La défenseuse des droits de l’homme de l’État, Kristine Grigorian (aucun lien avec Armen), a exprimé son indignation face à la mort du militant antigouvernemental, affirmant qu’il n’a manifestement pas reçu de soins médicaux adéquats en prison. Elle a déclaré avoir exigé des « clarifications » de la part des procureurs et du ministère de la Justice, qui gère les prisons arméniennes.

« Je ferai preuve de cohérence pour traduire les coupables en justice », a écrit la médiatrice sur Facebook.

Ni le ministère ni les forces de l’ordre n’ont fait de déclaration sur la mort d’Armen Grigorian vendredi soir.

L’avocat de Grigorian, Ruben Melikian, a déclaré que son client, qui était médecin de formation, souffrait de graves « problèmes de santé. »

« Il ne nous a jamais laissé parler de ces problèmes au tribunal et dans d’autres instances », a déclaré M. Melikian, lors d’un rassemblement de l’opposition organisé dans la soirée à Erevan.

Les organisateurs et les participants au rassemblement ont observé une minute de silence à la mémoire de Grigorian. Certains d’entre eux ont également brandi ses photos.

Les leaders de l’opposition qui se sont adressés à la foule ont blâmé les autorités et M. Pashinian en particulier pour la mort de cette personnalité publique au franc-parler.

« Armen Grigorian est mort aux mains de ces autorités avec la participation directe de l’enquêteur, du juge et du procureur agissant sur leurs ordres », a déclaré l’un d’eux, Ishkhan Saghatelian.

Les manifestants ont scandé « Nikol, assassin ! » en se dirigeant vers le bureau du Premier ministre et un tribunal d’Erevan qui a sanctionné l’arrestation de Grigorian en mai. Nombre d’entre eux ont allumé des bougies et déposé des fleurs devant le tribunal.

Au cours de l’année écoulée, l’opposition a régulièrement accusé l’administration de M. Pashinian d’utiliser les arrestations avant jugement pour tenter de neutraliser ses membres et ses partisans qui luttent pour un changement de régime.

Plus de deux douzaines de ces personnes sont actuellement en état d’arrestation pour des motifs liés à la poursuite des manifestations antigouvernementales. La plupart d’entre elles sont accusées d’avoir agressé la police anti-émeute. Les autorités affirment que ces accusations ne sont pas motivées par des considérations politiques.