Von der Leyen s’envole vers Bakou pour sceller l’accord sur le gaz avec l’Azerbaïdjan

Selon EU Reporter un accord visant à augmenter les importations de gaz de l’Europe en provenance d’Azerbaïdjan est imminent. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, devrait se rendre à Bakou dès lundi pour conclure un accord. L’objectif est de réduire la dépendance de l’Union européenne vis-à-vis de l’énergie russe et d’atténuer les pénuries de gaz attendues cet hiver, écrit Nick Powell, rédacteur politique.

La quête de sécurité énergétique de l’Union européenne est sur le point de franchir une étape importante, avec un accord qui engagera essentiellement l’Azerbaïdjan à fournir - et l’Europe à acheter - autant de gaz qu’il est possible d’en transporter par le réseau de gazoducs. La Commission européenne a tenu à prendre la tête de ce processus, car elle considère que la coopération entre les États membres est le meilleur moyen de faire face aux pénuries de gaz causées par la réduction des approvisionnements en provenance de Russie.

Cette approche paneuropéenne sera symbolisée par l’arrivée de la présidente von der Leyen à Bakou pour signer l’accord avec le président Aliyev. Elle devrait y arriver lundi, selon des sources de la Commission.

Un projet de protocole d’accord avec l’Azerbaïdjan a été distribué par la Commission aux gouvernements concernés. Il stipule que « les parties aspirent à soutenir le commerce bilatéral de gaz naturel, y compris par des exportations vers l’Union européenne, via le corridor gazier méridional, d’au moins 20 milliards de mètres cubes de gaz par an d’ici 2027, conformément à la viabilité commerciale et à la demande du marché ».