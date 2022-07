Le président azerbaïdjanais accuse la Russie de ne pas remplir ses obligations envers le Haut-Karabakh

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré que les représentants du ministère russe de la défense avaient promis d’assurer le retrait des militaires arméniens du Haut-Karabakh avant juin, mais que cet accord n’a pas encore été respecté.

Il a également ajouté que depuis les 1 an et 8 mois qui se sont écoulés depuis la deuxième guerre du Haut-Karabakh, il y a très peu de moments positifs dans la normalisation des relations arméno-azerbaïdjanaises.

« Malheureusement, il y a plus d’aspects négatifs. L’un d’eux est que l’Arménie se soustrait aux obligations stipulées dans la déclaration du 10 novembre 2020. L’Arménie, en tant que pays qui a perdu la guerre et signé l’acte de reddition, qui est la déclaration susmentionnée, doit assumer certaines obligations. Ces engagements sont clairement et explicitement énoncés dans le document. L’un d’eux est le retrait des forces armées arméniennes du Karabakh. Mais cela n’a pas encore été fait. L’Arménie traîne les pieds », a souligné M. Aliyev.

Il a ajouté que l’Azerbaïdjan a soulevé cette question auprès des dirigeants militaires de la Fédération de Russie. Un « haut responsable du ministère russe de la Défense » a promis que l’armée arménienne se retirerait du Haut-Karabakh d’ici juin.

« L’Arménie ne remplit pas ses obligations. Les soldats de la paix russes... ne sont pas obligés de le faire. Bien sûr, c’est inacceptable. Nous sommes un pays victorieux. Nous avons restauré notre intégrité territoriale. Si l’Arménie ne veut pas retirer ses troupes du territoire de l’Azerbaïdjan, alors qu’elle le dise franchement, nous saurons quoi faire dans ce cas », a-t-il souligné.

Aliyev n’a pas précisé quelles mesures l’Azerbaïdjan prendrait, ajoutant qu’« il est inapproprié d’en parler maintenant. »

En 2020, la guerre de deux mois dans le Haut-Karabakh a coûté la vie à plus de 6,6 mille personnes.

La guerre a pris fin avec la signature d’un accord de cessez-le-feu négocié par la Russie, et des troupes russes ont été déployées sur la ligne de démarcation.

Le 27 mars, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a demandé à la Fédération de Russie de veiller au retrait des troupes arméniennes du territoire du Haut-Karabakh.

Le 3 mai, des manifestations de l’opposition ont eu lieu à Erevan pour demander la démission du Premier ministre Nikol Pashinyan et l’accuser d’avoir fait des concessions à l’Azerbaïdjan sur le règlement de la question du Haut-Karabakh.