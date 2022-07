Le secrétaire du Conseil de sécurité arménien informe le directeur de la CIA sur la sécurité régionale

Le secrétaire du Conseil de sécurité, Armen Grigoryan, a rencontré le directeur de l’Agence centrale de renseignement des États-Unis, M. William Burns.

Les interlocuteurs ont discuté du développement futur des relations bilatérales entre l’Arménie et les États-Unis.

Au cours de la réunion, le Secrétaire du Conseil de sécurité a présenté l’environnement sécuritaire régional, les défis existants et l’approche de l’Arménie pour établir la paix dans la région.

Dans ce contexte, les parties ont discuté des processus de négociation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et entre l’Arménie et la Turquie.