Je condamne avec force et apporte mon entier soutien à mon ami @FranckPapazian, défenseur historique des droits des Arméniens et de la diaspora, qui se trouve interdit de séjour en #Arménie 🇦🇲 Décision incompréhensible et qui devra être éclairée✍️🇫🇷🇦🇲@Alfortville_94 @ccaf_france pic.twitter.com/0lsVvHcGvC

— Isabelle Santiago (@isasantiago_94) July 15, 2022