L’ancien ombudsman dénonce le refoulement en France de Mourad Papazian

Aujourd’hui, j’ai parlé à Mourad Papazian, coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes en France au sujet de son interdiction d’entrée en République d’Arménie.

A son arrivé en Arménie avec sa femme, il a été informé à l’aéroport de Zvartnots que son entrée en République d’Arménie était interdite. Selon lui, il a été détenu à l’aéroport pendant 4 heures jusqu’à la résolution du problème liée à son entrée. En ce qui concerne l’interdiction d’entrée en Arménie, des éclaircissements ne lui ont pas été fournis malgré ses nombreuses demandes. Aucune clarification publique n’est également disponible.

Une telle attitude des autorités arméniennes est absolument inacceptable et favorise l’effondrement de l’unité pan-arménienne.

Mourad Papazian est actif depuis de nombreuses années dans les instances internationales pour défendre les intérêts de l’Arménie et de l’Artsakh, y compris pendant et après la guerre de 44 jours. Le défenseur des droits de l’homme de l’Arménie a souvent coopéré avec M. Papazian.

Cette affaire, qui n’est assortie d’aucune explications, a également une signification pan-arménienne et peut conduire à des développements dangereux pour l’entrée de nos compatriotes en Arménie qui pourrait être arbitrairement interdite par les organes de l’État. La question mérite un débat public de ce point de vue.

Par conséquent, les autorités arméniennes sont tenues de fournir des éclaircissements adéquats à M. Papazian sur la limitation de ses droits.

Des éclaircissements doivent être présentés au public arménien.

Sinon, l’interdiction d’entrer en Arménie deviendra une fonction punitive illégale.

Այսօր խոսել եմ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանի (Franck Papazian) հետ՝ կապված Հայաստանի Հանրապետություն իր մուտքի արգելքի հետ :

Նրա փոխանցմամբ՝ իր տիկնոջ հետ Հայաստան ժամանելուց հետո « Զվարթնոց » օդանակավակայանում տեղեկացել է, որ իր մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն արգելված է : Ըստ նրա` օդանավակայանում 4 ժամ պահվել է մինչև մուտքի հարցի լուծումը : Հայաստան մուտքի արգելքի վերաբերյալ պարզաբանումներ իրեն չեն տրամադրվել՝ չնայած իր բազմաթիվ խնդրանքներին : Առկա չեն նաև հրապարակային պարզաբանումներ :

Նման վերաբերմունքը ՀՀ իշխանությունների կողմից բացարձակ անընդունելի է և նպաստում է համահայկական համախմբման տապալմանը :

Մուրադ Փափազյանը երկար տարիների գործունեություն է ծավալել միջազգային ատյաններում Հայաստանի ու Արցախի շահերի պաշտպանության ուղղությամբ, այդ թվում՝ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ու դրանից հետո : Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակում այս հարցերով բազմիցս ենք համագործակցել պարոն Փափազյանի հետ :

Այս դեպքն, այն էլ առանց մարդուն պարզաբանումներ տրամադրելու, ունի նաև համահայկական նշանակություն և կարող է տանել վտանգավոր զարգացումների առ այն, որ ՀՀ պետական մարմինների կողմից մեր հայրենակիցների մուտքը Հայաստան կարող է կամայական արգելվել : Հարցն արդեն իսկ արժանացել է հանրային քննարկման նաև այս տեսանկյունից :

Ուստի, Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են պատշաճ պարզաբանումներ ներկայացնել պարոն Փափազյանին իր իրավունքները սահմանափակելու վերաբերյալ :

Հաշվի առնելով հայկական տիրույթում հարցի հանրային քննարկումների վտանգավոր ուղղությունները՝ պարզաբանումներ պետք է ներկայացվեն նաև հայ հանրությանը :

Հակառակ դեպքում ստացվում է ստեղծված իրավիճակում Հայաստան մուտքի արգելքը դառնում է իրավունքից դուրս գործող պատժիչ գործառույթ :

Հ.Գ. 2-րդ լուսանկարում Ֆրանսիայի Սենատի անդամներին ու Ազգային ժողովի պատգամավորներին եմ ներկայացնում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո ադրբեջանական զինված ծառայողների հանցավոր արարքների փաստերը : Հանդիպումը կայացել էր պարոն Փափազյանի աջակցությամբ :

