Un homme d’affaires turc accusé de blanchiment d’argent extradé d’Autriche vers les Etats-Unis

Un homme d’affaires turc accusé de blanchiment d’argent a été extradé vendredi d’Autriche vers les Etats-Unis, a annoncé le ministère américain de la Justice. Sezgin Baran Korkmaz a été escorté par des représentants des forces de l’ordre américaines vers l’Utah, où il a été inculpé pour le blanchiment de plus de 133 millions de dollars via des comptes en Turquie et au Luxembourg. M. Korkmaz avait été arrêté en Autriche en juin 2021 et se battait depuis pour ne pas être extradé vers les Etats-Unis. Il avait dit à un journaliste turc depuis sa prison qu’il préférait être jugé dans son pays, où il est aussi (...)