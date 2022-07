Une information publiée dans tous les médias azerbaïdjanais informe de la visite à Chouchi le 14 juillet de l’ambassadeur de Russie à Bakou.



« L’ambassadeur de Russie en Azerbaïdjan, Mikhail Bocharnikov, a visité Shusha, la capitale culturelle de notre pays, a écrit le représentant spécial du président de la République d’Azerbaïdjan dans le district de Shusha Aydin Karimov sur Twitter, News.azreports. … L’invité s’est familiarisé avec la ville, son histoire et ses futurs plans de développement avec Polad Bulbuloglu, ambassadeur d’Azerbaïdjan en Russie.



Le diplomate s’est familiarisé avec l’état des monuments culturels et architecturaux détruits par les envahisseurs » (Sic).



A quels « monuments culturels détruits » est-il fait allusion ? Et à quels « envahisseurs » ?



Nous espérons que M. Borchanikov aura eu l’occasion de visiter la cathédrale du Saint Sauveur-de-Tous bombardée à deux reprises par les Azéris ainsi que l’église Saint- Baptiste dont le dôme et le clocher ont été sciemment détruits afin de pouvoir la « restaurer » en lui restituant – selon les azéris – sa « véritable identité russe » et la remettre au diocèse de l’Église orthodoxe russe de Bakou. Nul doute enfin que ses « hôtes » azéris l’auront accompagné à la mosquée « Gohar Agha » de Chouchi restaurée pendant la "dévastatrice occupation arménienne ».



S. Sukiasyan