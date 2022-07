Une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan aura lieu demain à Tbilissi

Demain samedi 16 juillet, une rencontre entre le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan et le ministre azéri des Affaires étrangères Jeihun Bayramov aura lieu à Tbilissi, capitale de la Géorgie. Vahan Hunanyan, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République d’Arménie, en a informé sur sa page Facebook. Ainsi après Moscou et d’autres capitales européennes, la rencontre entre les chefs de la diplomatie d’Arménie et de l’Azerbaïdjan se déroulera à Tbilissi, l’un des trois capitales du Sud-Caucase.

Krikor Amirzayan