Le patriarche arménien de Jérusalem a offert au président Joe Biden une assiette et une grenade arménienne en terre cuite

Patriarche arménien de Jérusalem l’archevêque Nurhan Manoukian a offert au président américain Joe Biden une assiette et une grenade en terre cuite, une pièce de l’artisanat arménien. Le chargé de presse du Patriarcat arménien de Jérusalem, le révérend Koryun Baghdasarian, a écrit à ce sujet sur sa page Facebook.

Il a déclaré que le président américain Joe Biden qui se trouvait en Israël avait visité l’église arménienne de la Nativité de Bethléem et rencontré le patriarche arménien de Jérusalem. Au cours de sa conversation privée avec Joe Biden, le patriarche l’a remercié d’avoir reconnu le génocide arménien et a abordé d’autres sujets. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan