La compagnie aérienne « Rossia » lance des vols entre Volgograd (Russie) et Erevan (Arménie)

La compagnie aérienne russe « Rossia » (filiale du groupe Aeroflot) lance des vols vers Erévan. Des vols sont programmés à partir du 23 juillet, deux fois par semaine a informé la compagnie aérienne.

La compagnie aérienne « Rossia » élargit les destinations de ses et ouvre de nouvelles destinations internationales, développant la communication aérienne avec les pays amis. Volgograd est devenue la sixième ville de Russie, d’où la compagnie aérienne effectue des vols réguliers directs vers la capitale de l’Arménie. Il est désormais possible de partir pour Erévan depuis Volgograd, Ekaterinbourg, Min-Vodi, Moscou, Samara et Sotchi indique le message.

Après avoir levé les restrictions sur les vols en provenance des villes du sud de la Russie et fermé temporairement les aéroports, la compagnie « Rossia » est prête à proposer aux passagers des vols vers la capitale arménienne depuis Voronej, Krasnodar et Rostov-on-Don. Selon les horaires, des vols dans le sens Volgograd - Erévan - Volgograd sont prévus les jeudis et samedis. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan