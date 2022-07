De nombreux évènements en Arménie

Entretien avec le Président de la République d’Arménie : Le Président de la République a reçu une délégation du Conseil Mondial Evangélique Arménien le 30 juin 2022. Le Président a remercié l’église évangélique Arménienne pour toutes ses actions en faveur de l’Arménie et de l’Artsakh.



Camp de jeunes international : Environ 160 jeunes de nos églises d’Arménie et de diaspora se sont retrouvés pour 10 jours de camp, avec des temps bibliques, de détente et des visites de découverte de l’Arménie. Les jeunes ont été enchantés de leur séjour.



Célébration de l’anniversaire à l’opéra d’Erévan le 1er juillet 2022 : La soirée anniversaire a rassemblée environ 1000 personnes, pour un concert, des messages et évoquer l’histoire de notre église avec la projection de plusieurs vidéos.



Convention internationale de pasteurs et laïques, le 2 juillet 2022 : Environ 120 pasteurs et laïques de nos églises se sont retrouvés pour une journée de réflexion sur la situation de nos églises dans le monde et leur avenir. Des jeunes de chaque Union sont aussi intervenus pour

donner leur point de vue.



Célébration des 30 ans de l’association « Espoir pour l’Arménie, le 2 juillet 2022 : Environ 200 personnes se sont retrouvées autour d’un dîner anniversaire, pour retracer les 30 années d’action humanitaire en Arménie et rendre grâce à Dieu.



Inauguration du centre rénové de l’AMAA à Stépanavan, le 3 juillet 2022 : L’inauguration a été suivi d’un culte avec la participation de nombreux pasteurs et laïques de nos différentes Unions. Nous avons rendu grâce à Dieu pour sa fidélité envers nous. Continuons à prier pour l’Arménie et l’Artsakh.