L’Arménie affiche la meilleure dynamique de performance économique au cours des 5 mois de 2022

L’activité économique de l’Arménie a augmenté de 10,2 % en glissement annuel au cours des cinq premiers mois de 2022 en raison d’une saison touristique réussie et d’une demande croissante de consommation de la part des citoyens russes, a déclaré la Banque eurasienne de développement (EDB) dans sa revue macroéconomique mensuelle pour juillet 2022.

Selon les experts de l’EDB, le PIB de l’Arménie dépassera cette année toutes les prévisions. La revue note que les services et le commerce ont été les principaux moteurs de l’activité économique, qui a augmenté de 24,9 % et de 8,9 % respectivement de janvier à mai, en raison de l’augmentation de la demande due à l’augmentation du nombre de non-résidents, à l’afflux de capitaux internationaux et de ressources en main-d’œuvre, ainsi qu’au soutien de la demande intérieure par les transferts de fonds. L’impact de ces facteurs sur la demande devrait persister au troisième trimestre de cette année également", selon l’EDB.

Les experts de l’EDB notent que l’activité économique a également été soutenue par la construction et l’industrie, qui ont connu une croissance de 11,4 % et 2,7 % respectivement.

Selon les chiffres officiels, la production industrielle de l’Arménie en janvier-mai 2022 s’est élevée à plus de 961 milliards de drams, ayant augmenté de 2,7% par rapport à janvier-mai 2021.

Le secteur de la construction a augmenté de 11,4 % pour atteindre plus de 112 milliards de drams. Le secteur des services (sans le commerce) s’est élevé à plus de 906,6 milliards de drams, soit 24,9 % de plus qu’en janvier-mai 2021.

Selon les données statistiques, le commerce intérieur en janvier-mai 2022 s’est élevé à plus de 1,4 trillion de drams, ayant augmenté de 8,9% par rapport à la même période de 2021.

« Les économies de la Russie et de la Biélorussie ont été soumises à une forte pression de sanctions, ce qui a entraîné une baisse de l’activité commerciale. Au Kazakhstan, en Arménie et au Kirghizistan, en revanche, l’activité économique a affiché une forte dynamique. Au Tadjikistan, la croissance du PIB s’est ralentie, mais est restée positive », a déclaré l’EDB.

D’une manière générale, au cours des cinq premiers mois de cette année, la croissance globale du PIB de la région EDB est estimée par les analystes de la Banque à 0,9 % en glissement annuel.

L’inflation dans la région EDB reste élevée, mais il y a des signes de stabilisation. En juin, la croissance des prix à la consommation dans la région est estimée par les analystes de la Banque au taux de 15,2% en glissement annuel.

La projection de croissance du gouvernement arménien pour 2022 est de 7%, et l’inflation est fixée à 4% (± 1,5%).

La Banque centrale d’Arménie a révisé précédemment à la hausse les prévisions de croissance du PIB du pays pour l’année en cours, de 1,6 % à 4,9 %.

Selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur les perspectives économiques mondiales, le PIB de l’Arménie devrait croître de 3,5 % en 2022, soit une baisse de 1,3 point par rapport aux prévisions précédentes, établies en janvier.

Les analystes de la Banque mondiale s’attendent à ce que le PIB arménien augmente de 4,6 % en 2023 (0,8 point de moins que la prévision de janvier) et de 4,9 % en 2024.

La Banque eurasiatique de développement (BED) est une institution financière internationale qui mène des activités d’investissement dans l’espace eurasiatique. Depuis 15 ans, l’EDB encourage le renforcement et l’expansion des liens économiques et le développement global des pays participants : Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan, Russie et Tadjikistan.

Le capital autorisé de la BDE est de 7 milliards de dollars américains. La part principale du portefeuille de l’EDB est constituée de projets ayant un effet d’intégration dans les domaines des infrastructures de transport, des systèmes numériques, des énergies vertes, de l’agriculture, de l’industrie et de la construction mécanique. La Banque est guidée dans ses activités par les objectifs de développement durable de l’ONU et les principes ESG. (1 $ - 409,64 drams).

Avec ARKA