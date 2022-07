Le président Khachaturyan et l’ambassadrice Anne Louyot soulignent le développement constant des relations arméno-françaises

Le Président de l’Arménie Vahagn Khachaturyan a effectué une visite à l’Ambassade de France à l’occasion de la fête nationale, a déclaré le Bureau présidentiel.

Le Président Khachaturyan a félicité l’Ambassadeur de France Anne Louyot à cette occasion et a déclaré que cette fête est très importante non seulement pour le peuple français, mais aussi pour l’ensemble de l’humanité avancée, car elle est le symbole des idées de liberté, de fraternité et d’égalité.

Le Président a hautement apprécié le soutien de la France au développement de différents secteurs en Arménie et son attitude amicale.

L’Ambassadeur a remercié le Président arménien pour sa visite à l’Ambassade.

Les parties ont souligné le développement constant des relations amicales uniques entre l’Arménie et la France et ont échangé des idées sur les programmes actuels de partenariat mutuel et de coopération future.