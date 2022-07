La France continue de fournir un soutien technique à l’Azerbaïdjan pour le déminage

L’Azerbaïdjan et la France continuent de maintenir un dialogue et un partenariat intensifs, a déclaré l’ambassadeur de France en Azerbaïdjan Zacharie Gross aux journalistes lors de la célébration de la fête nationale française - le Jour de la prise Bastille, rapporte Trend.

« La France est extrêmement optimiste quant au développement de la coopération bilatérale et continue de fournir un soutien technique à l’Azerbaïdjan dans le domaine du déminage. La France continue de transférer des équipements de détection de mines à l’Agence nationale azerbaïdjanaise pour l’action contre les mines (ANAMA) », a déclaré M. Gross.

Selon lui, le processus de déminage est très important pour « le retour des anciennes personnes déplacées sur leurs terres ».

L’ambassadeur a également noté la célébration du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et la France.

« Les relations entre l’Azerbaïdjan et la France sont fondées sur l’amitié et la confiance, et les deux pays se réjouissent de l’amélioration de ces relations », a ajouté M. Gross.

On attend toujours de savoir quel est le montant de l’aide accordée par la France pour les zones sous contrôle arménien et les mesures qu’elle compte prendre pour le « retour des personnes déplacées sur leurs terres » qui ne sont qu’« arméniennes ».