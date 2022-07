La Chambre des représentants des États-Unis adopte un amendement demandant à l’Azerbaïdjan de libérer tous les prisonniers de guerre et civils arméniens

La Chambre des représentants des Etats-Unis. La Chambre des représentants des Etats-Unis a adopté un amendement lancé par Adam Schiff (D-CA), membre du Congrès, demandant au gouvernement d’Azerbaïdjan de libérer immédiatement tous les prisonniers de guerre arméniens et les civils capturés, rapporte le Comité national arménien d’Amérique (ANCA).

L’amendement (#611) a été adopté dans le cadre de « l’en bloc 5 » - un groupe plus large d’amendements à la loi d’autorisation de la défense nationale pour l’année fiscale 2023 (H.R.7900).

Rejoignant le Rep. Schiff en tant que coparrains de l’amendement bipartisan, les représentants Don Beyer (D-VA), Gus Bilirakis (R-FL), Tony Cardenas (D-CA), Judy Chu (D-CA), Katherine Clark (D-MA), Jim Costa (D-CA), Debbie Dingell (D-MI), Anna Eshoo (D-CA), Young Kim (R-CA), Raja Krishnamoorthi (D-IL), James Langevin (D-RI), Brenda Lawrence (D-MI), Debbie Lesko (R-AZ), Andy Levin (D-MI), Ted Lieu (D-CA), Zoe Lofgren (D-CA), Tom Malinowski (D-NJ), Frank Pallone (D-NJ), Linda Sanchez (D-CA), Janice Schakowsky (D-IL), Elissa Slotkin (D-MI), Abigail Spanberger (D-VA), Jackie Speier (D-CA), Dina Titus (D-NV), Rashida Tlaib (D-MI) et David Valadao (R-CA).