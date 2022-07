Le parti au pouvoir hésite à chasser l’opposition arménienne du Parlement

Un membre important du parti au pouvoir, le Contrat civil, a déclaré jeudi qu’il ne priverait pas pour l’instant de leurs sièges les députés de l’opposition qui boycottent les sessions du Parlement arménien.

La direction de l’Assemblée nationale affiliée au parti a de plus en plus menacé ces dernières semaines de demander à la Cour constitutionnelle de prendre une telle mesure. Elle devait discuter de cette question lors d’une réunion prévue jeudi soir.

« Nous avons décidé de ne pas entamer un tel processus à ce stade », a déclaré Hrachya Hakobian, un législateur du Contrat civil, au service arménien de RFE/RL quelques heures avant la réunion prévue.

« Mais nous n’excluons pas qu’un jour nous discutions à nouveau de les dépouiller de leurs mandats », a-t-il ajouté. « Je n’exclus pas que la faction [parlementaire du parti au pouvoir] organise à nouveau une discussion sur cette question en septembre ou en octobre. »

M. Hakobian, qui est également le beau-frère du Premier ministre Nikol Pashinian, a déclaré que la majorité pro-gouvernementale du Parlement donne aux législateurs de l’opposition une autre chance de revenir au Parlement.

L’un de ces législateurs, Gegham Manukian, a rejeté cette explication, affirmant que les autorités arméniennes veulent simplement éviter un nouveau coup porté à leur crédibilité démocratique.

Je suppose qu’un type intelligent, qui n’est certainement pas un député, leur a dit : « Les gars, vous dépassez les bornes, vous déshonorez le pays, vous détruisez les dernières ruines de notre bastion démocratique », et c’est pour cela qu’ils ont fait une telle déclaration", a-t-il déclaré.

Les 35 membres du parlement de 107 sièges représentant les alliances d’opposition Hayastan et Pativ Unem ont commencé le boycott en avril avant leurs manifestations quotidiennes demandant la démission de Pashinian. L’un de leurs dirigeants a clairement indiqué lundi qu’ils poursuivraient leur boycott et organiseraient de nouveaux rassemblements antigouvernementaux dans les semaines à venir.

En vertu de la loi arménienne, un député peut perdre son siège s’il omet, pour des raisons « non légitimes », au moins la moitié des votes du Parlement au cours d’une même session semestrielle de l’Assemblée nationale. La décision finale à cet effet doit être prise par la Cour constitutionnelle.

La direction du Parlement a déclaré en début de semaine que les 29 députés représentant Hayastan et quatre autres affiliés à Pativ Unem peuvent désormais être formellement accusés d’absentéisme.

-