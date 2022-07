Un dirigeant franco-arménien se voit refuser l’entrée en Arménie

Un dirigeant de l’influente communauté arménienne de France, critique à l’égard du gouvernement arménien, aurait été détenu à l’aéroport d’Erevan et expulsé vers Paris tôt jeudi.

« Dès mon arrivée à Erevan, j’ai été arrêté, placé dans une petite pièce, puis dans une zone de transit, et mon passeport a été confisqué », a déclaré Mourad Papazian dans un post Facebook à son retour dans la capitale française.

« Je savais que j’étais interdit de séjour en Turquie et en Azerbaïdjan. Aujourd’hui, je suis banni de l’Arménie du [Premier ministre Nikol] Pashinian », a-t-il écrit.

M. Papazian a déclaré que les agents de l’immigration de l’aéroport international de Zvartnots n’avaient donné aucune raison à son expulsion. Il a affirmé qu’elle avait été ordonnée par Pashinian.

Le gouvernement arménien et le Service de sécurité nationale (NSS), qui est chargé du contrôle des frontières, n’ont pas commenté cette rare interdiction d’entrée sur le territoire frappant une personnalité éminente de la diaspora arménienne.

M. Papazian est l’un des deux coprésidents de la CCAF, une coalition d’organisations franco-arméniennes de premier plan. Il est également membre du bureau mondial de la Fédération révolutionnaire arménienne (Dashnaktsutyun), un parti pan-arménien opposé au gouvernement de Pashinian.

L’organisation du Dashnaktsutyun en Arménie a été à l’avant-garde des manifestations de rue régulières lancées ce printemps par les principaux groupes d’opposition du pays pour tenter de renverser le premier ministre. M. Papazian aurait pris part à l’un de ces rassemblements lors d’un récent voyage à Erevan.

Dans une déclaration, le bureau du Dashnaktsutyun a condamné son expulsion, la liant aux récentes arrestations et poursuites judiciaires de plus d’une douzaine de militants du parti impliqués dans les manifestations antigouvernementales. Il a accusé Pashinian d’essayer de complaire à l’Azerbaïdjan et à la Turquie.

L’interdiction d’entrée a également été dénoncée par Ara Toranian, l’autre coprésident de la CCAF et l’éditeur du magazine Nouvelles d’Arménie basé à Paris.

« Cette mesure arbitraire doit-elle être attribuée à la position politique [de Papazian] ? ». Toranian a écrit sur son site internet. « Si tel était le cas — et on ne peut imaginer d’autres raisons — cette expulsion constituerait une menace sérieuse pour la liberté d’opinion des Arméniens de la diaspora et une atteinte à la démocratie. »

Écrivant sur Facebook quelques heures avant d’embarquer sur le vol pour Erevan, Papazian a déclaré qu’il partait en Arménie pour faire une « grande annonce pour septembre. » Il n’a pas donné de détails.