Nomination du nouveau chef de l’armée arménienne

Le président Vahagn Khachaturian a nommé jeudi le nouveau chef d’état-major de l’armée arménienne, choisi par le Premier ministre Nikol Pashinian, à un poste vacant depuis près de cinq mois.

La nomination du major-général Edward Asrian a été annoncée un peu plus d’une semaine après l’approbation par le Parlement arménien d’un projet de loi gouvernemental qui fait du plus haut général du pays un subordonné direct du ministre de la défense.

Le précédent chef d’état-major de l’armée, le lieutenant-général Artak Davtian, et six autres généraux de haut rang ont été limogés en février par des décrets présidentiels également initiés par M. Pashinian.

Ces licenciements ont eu lieu un an après que le prédécesseur de Davtian, Onik Gasparian, et 40 autres officiers de haut rang aient publié une déclaration commune accusant le gouvernement de Pashinian d’incompétence et de mauvaise gestion et exigeant sa démission.

Par ailleurs, l’Asrian figurait parmi les signataires de la déclaration de février 2021 saluée par l’opposition arménienne mais condamnée par Pashinian comme une tentative de coup d’État.

Certains législateurs pro-gouvernementaux ont reconnu que l’administration de Pashinian espère que le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale le 7 juillet empêchera les hauts gradés de l’armée de les défier à l’avenir.

Selon le projet de loi critiqué par l’opposition, le chef d’état-major général occupera également le poste de premier vice-ministre de la défense. Mais il n’exercera pas de fonctions ministérielles si le ministre de la défense Suren Papikian est absent du pays.

M. Pashinian a promis une réforme majeure de l’armée peu après la défaite de l’Arménie dans la guerre de 2020 contre l’Azerbaïdjan. Il a remplacé trois ministres de la défense depuis qu’un cessez-le-feu négocié par la Russie a mis fin aux hostilités de six semaines en novembre 2020.

Les forces d’opposition accusent M. Pashinian d’être responsable de cette guerre désastreuse qui a fait au moins 3 800 morts parmi les soldats arméniens. Elles affirment également que son administration fait peu pour reconstruire les forces armées.