Le bureau national du CCAF a appris avec consternation la mesure d’expulsion qui a frappé son coprésident, Monsieur Mourad Papazian, à son arrivée à l’aéroport d’Erevan, mercredi 13 juillet. Cette mesure, indigne des principes affichés par la révolution de velours, représente une grave menace pour la liberté d’opinion et d’expression des Français d’origine arménienne. Elle constitue un coup brutal à l’endroit du monde associatif arménien et de ses représentants, ainsi qu’une atteinte à la démocratie tout en ajoutant de la tension interne à une situation passablement inquiétante pour la sécurité du pays. L’Arménie appartient aussi à la diaspora, aux fils des rescapés du génocide, en particulier lorsqu’ils combattent pour ses droits. Et nul ne peut décider d’en exclure les militants de la cause arménienne pour régler des comptes politiques. Le bureau National du CCAF condamne avec la plus grande fermeté cette décision aussi arbitraire que scandaleuse, et demande son abrogation immédiate. Il exprime également toute sa solidarité avec Mourad Papazian.

Bureau National du CCAF

14 juillet 2022