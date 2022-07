Ararat Erévan (Arménie) éliminée dès le 1er tour de l’UEFA Coference League par Shkendia (Macédoine du Nord)

Ararat Erévan accueillait aujourd’hui au stade Républicain de la capitale arménienne le club de Shkendia (Macédoine du Nord). Au match aller les Arméniens avaient perdu 2-0 face à ce club. Au match retour, Ararat Erévan débutait très mal avec un but marqué contre son camp dès la 2e minute par un joueur d’Ararat. Mais les Arméniens allaient égaliser à 1-1. Après le second but de Skhendia, Ararat Erévan allait revenir à 2-2. Un score insuffisant pour le club arménien qui était ainsi éliminé dès le 1er tour de l’UEFA Conference League.

Krikor Amirzayan