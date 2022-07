La Russie apporte un soutien constant au processus de normalisation des relations arméno-turques a affirmé Maria Zakharova

La Russie soutient sans relâche le processus de normalisation des relations entre l’Arménie et la Turquie, qui a débuté le 14 janvier à Moscou avec la médiation de la Fédération de Russie. Information annoncée par la représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors du briefing hebdomadaire.

« Nous sommes prêts à soutenir le dialogue arméno-turc de toutes les manières possibles à l’avenir, sur la base du fait qu’il découle des intérêts de la stabilité et de la prospérité économique de la région » a affirmé Maria Zakharova, rappelant une fois de plus que les efforts de la Russie visant à normaliser les relations entre l’Arménie et la Turquie ont une longue histoire. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan