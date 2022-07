Les fumeurs en Arménie représentent 28 % de la population, plan du gouvernement arménien de lutte contre le tabagisme pour 2022-2026

Lors de sa réunion d’aujourd’hui 14 juillet, le gouvernement arménien a approuvé le plan de lutte contre l’usage des produits du tabac et des substituts des produits du tabac et la liste des mesures pour lutter contre le tabagisme entre 2022 et 2026.

Dans la justification de la décision, il est mentionné que selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 8 millions de personnes meurent chaque année des suites de l’usage du tabac. Dont plus de 1,2 million étaient des non-fumeurs exposés.

Selon les données de l’enquête nationale de l’OMS établies en 2016-2017, 28 % de la population arménienne âgée de 18 à 69 ans fument, dont 27 % consomment des cigarettes tous les jours. Actuellement, 51,7 % des hommes adultes fument et seulement 1,8 % des femmes.

56,4% de la population arménienne a déclaré être exposée à la fumée secondaire à la maison et 26,6% - dans la zone fermée du lieu de travail.

Parmi les adolescents de 17 ans en Arménie, 8 % des garçons et 3,5 % des filles ont déjà consommé du tabac pendant 1 à 2 jours dans leur vie, et 19 % des garçons et 12 % des filles ont consommé du narguilé parmi les jeunes de 17 ans.

Environ 1 500 nouveaux cas de néoplasmes malins de la trachée, des bronches et des poumons sont diagnostiqués en Arménie chaque année, la morbidité et la mortalité par cancer du poumon chez les hommes est de 5 à 6 fois plus élevées que chez les femmes. 80 % des cancers du poumon sont dus à la forte prévalence du tabagisme chez les hommes. Seulement 12 % des personnes diagnostiquées avec un cancer du poumon vivent 5 ans.

L’adoption du projet devrait protéger les générations actuelles et futures des effets corrosifs du tabagisme et de l’exposition à la fumée secondaire, ainsi que des conséquences sociales, environnementales et économiques, afin de réduire de façon permanente et significative la prévalence du tabagisme et l’exposition à la fumée secondaire. Source News.am

Krikor Amirzayan