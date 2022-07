Mourad Papazian refoulé en France

La police des frontières de l’Arménie a refoulé Mourad Papazian alors qu’il arrivait à l’aéroport de Zvartnots mercredi 13 juillet dans la soirée. Ce membre du bureau mondial de la FRA et coprésident du CCAF, qui était accompagné de son épouse, n’a reçu aucune réponse pour expliquer cette mesure arbitraire. Joint au téléphone ce matin à son retour à Paris, il a juste indiqué à NAM que la police arménienne l’avait expulsé vers la France, en lui signifiant qu’il était désormais interdit de séjour en Arménie.

Militant de longue date de la cause arménienne, Mourad Papazian est connu pour son opposition au régime de Pachinian. Il avait été notamment aperçu dans la foule lors des manifestations organisées par son parti sur la Place de France à Erevan. Faut-il imputer à son positionnement politique cette mesure arbitraire ? Si cela était le cas- et l’on n’imagine pas d’autres raisons- cette expulsion constituerait une grave menace pour la liberté d’opinion des Arméniens de la diaspora, une atteinte à la démocratie et une faute à mains égards. A suivre.