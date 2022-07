L’UE et l’Azerbaïdjan envisagent un accord gazier pour s’éloigner de la Russie

La Commission européenne a proposé aux pays de l’UE un accord avec l’Azerbaïdjan pour augmenter les importations de gaz naturel et soutenir l’expansion d’un gazoduc à cette fin, selon un projet de document consulté par Reuters.

Le projet de protocole d’accord, qui doit être approuvé par les gouvernements concernés et pourrait encore être modifié, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Union européenne pour réduire sa dépendance au gaz russe à la suite de la guerre en Ukraine.

« Les parties aspirent à soutenir le commerce bilatéral de gaz naturel, y compris par des exportations vers l’Union européenne, via le corridor gazier méridional, d’au moins 20 milliards de mètres cubes de gaz par an d’ici 2027, conformément à la viabilité commerciale et à la demande du marché », indique le document, daté du 11 juillet.

Le gazoduc transadriatique, dernière étape du réseau de gazoducs du corridor sud, a acheminé l’an dernier plus de 8 milliards de m3 de gaz azéri vers des pays européens tels que l’Italie.

Le projet indique que les deux parties encourageront le financement de l’expansion de ce réseau afin d’augmenter les livraisons à l’Europe, ajoutant que ces investissements devraient pouvoir transporter des gaz à faible teneur en carbone à l’avenir afin d’éviter de bloquer des années d’émissions qui réchauffent la planète.

Une augmentation des livraisons nécessiterait également que l’Azerbaïdjan développe sa production nationale de gaz.