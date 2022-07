L’armée turque utilise des bombes au phosphore contre les combattants kurdes

L’armée turque utilise des bombes au phosphore dans son opération contre la guérilla kurde au Sud-Kurdistan, rapporte le centre de presse des HPG.

Le centre de presse des Forces de Défense du Peuple (HPG, branche armée du PKK) a rapporté lundi que l’armée turque avait utilisé des bombes au phosphore le 10 juillet contre les positions de combat de la guérilla situées dans la zone de Şikefta Birîndara, au Sud-Kurdistan (nord de l’Irak). Après d’innombrables utilisations d’armes chimiques et de bombes lourdes, l’armée turque recours aujourd’hui à cette arme redoutable dont l’utilisation est très mal encadrée par le droit international.

Le phosphore – une arme chimique interdite ?

Les bombes au phosphore sont généralement composées d’un mélange de caoutchouc et de phosphore blanc qui s’enflamme au contact de l’air, pouvant atteindre une température de 1.300 degrés. En contact avec la peau, il génère des brûlures graves qui atteignent les organes intérieurs et les os. Une fois que la combustion commence chez les victimes, il est très difficile de l’arrêter. Par ailleurs, l’inflammation du produit au contact de l’air produit une fumée blanche et dense dont l’inhalation génère rapidement des plaies dans les poumons et peut entraîner la mort par asphyxie.

