Le champion d’Arménie Pyunik Erévan s’est qualifié pour le 2e tour de la Ligue des Champions en s’imposant face à Cluj (2-2 a.p. 4 tirs à 3) au champion de Roumanie

A Erévan la semaine dernière lors du 1er tour des qualifications de la Ligue des Champions, le champion d’Arménie Pyunik Erévan avait fait match nul (0-0) face à Cluj, champion de Roumanie. En match-retour hier soir à Cluj, Pyunik Erévan s’est qualifié pour le 2e tour de la Ligue des Champions en réalisant 1-1 au terme des 90 minutes et 2-2 (les deux buts arméniens furent marqués par Zoran Gagic) après les prolongations, puis s’imposant 4 tirs à 4 lors de la séance de tirs au but. Un mini-exploit pour le champion d’Arménie qui s’impose ainsi en Roumanie, alors que Cluj était donné large favori du match. Mais les Arméniens furent les plus actifs et les plus vifs et ils ont mérité la victoire grâce également à David Yurchenko impérial dans les cages.

Le champion d’Arménie rencontrera au prochain tour le champion luxembourgeois « Dudelange », qui s’est imposé face aux albanais de Tirana. Un adversaire largement à la portée de Pyunik Erévan.

Krikor Amirzayan