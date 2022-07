Les États-Unis soutiennent fermement la normalisation des relations arméno-turques, qui aura un impact positif sur toute la région, a déclaré le département d’État américain dans un communiqué en réponse à une demandede Voice of America de commenter une conversation téléphonique entre les dirigeants. de l’Arménie et de la Turquie et le dialogue entre les deux pays.

Il a déclaré que le dialogue arméno-turc a le potentiel d’amplifier la stabilité régionale, peut limiter les impacts négatifs et conduire à un plus grand développement économique, qui profitera à tous.

Il a également noté que « les États-Unis sont prêts à faciliter cet important dialogue d’une manière que les deux parties jugent appropriée ».

Lundi, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, lors d’un appel téléphonique, a félicité le président turc pour Kurban Bayram, et ce dernier a félicité le Premier ministre pour la prochaine fête de Vardavar de la Transfiguration de Jésus-Christ.

Les dirigeants auraient souligné l’importance qu’ils attachent au processus de normalisation bilatérale entre leurs pays respectifs qui contribuera également au renforcement de la paix et de la stabilité dans la région.

Dans ce contexte, ils ont exprimé leur attente d’une mise en œuvre rapide des accords conclus lors de la réunion entre les représentants spéciaux de leurs pays le 1er juillet.

Le 1er juillet, les envoyés spéciaux de l’Arménie et de la Turquie pour la normalisation des relations - Ruben Rubinyan d’Arménie et Serdar Kilic de Turquie - ont convenu lors de leur quatrième réunion à Vienne de permettre le franchissement de la frontière terrestre entre l’Arménie et la Turquie par les citoyens de pays tiers visitant respectivement l’Arménie et la Turquie dans les meilleurs délais et ont décidé d’engager le processus nécessaire à cette fin.

Le ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré qu’il était également d’accord pour commencer le commerce de fret aérien direct entre l’Arménie et la Turquie le plus tôt possible et a décidé d’engager le processus nécessaire à cet effet.

En outre, ils ont discuté d’autres mesures concrètes possibles qui peuvent être prises pour atteindre l’objectif ultime d’une normalisation complète entre leurs pays respectifs.

Enfin, ils ont réaffirmé leur accord pour poursuivre le processus de normalisation sans conditions préalables.

Le premier cycle de pourparlers a eu lieu à Moscou le 14 janvier, où les deux parties ont convenu de poursuivre les négociations sans aucune condition préalable. Les émissaires turc et arménien se sont rencontrés pour la deuxième et la troisième fois à Vienne les 24 février et 3 mai 2022.

Bien que la Turquie ait été l’un des premiers pays à reconnaître l’indépendance de l’Arménie vis-à-vis de l’ex-Union soviétique, les pays n’ont pas de relations diplomatiques et la Turquie a fermé sa frontière commune en 1993, en signe de solidarité avec l’Azerbaïdjan qui était enfermé dans un conflit avec l’Arménie à propos de la région du Haut-Karabakh.

La Turquie refuse également de reconnaître le génocide arménien, commis entre 1915 et 1923, lorsqu’environ 1,5 million d’Arméniens ont été massacrés par le gouvernement ottoman. L’écrasante majorité des historiens considèrent largement l’événement comme un génocide.

En 2009, Ankara et Erevan sont parvenus à un accord à Zurich pour établir des relations diplomatiques et ouvrir leur frontière commune, mais la Turquie a déclaré plus tard qu’elle ne pourrait pas ratifier l’accord tant que l’Arménie ne se serait pas retirée du Haut-Karabakh.

En 2020, la Turquie a fortement soutenu l’Azerbaïdjan dans le conflit de six semaines avec l’Arménie sur le Haut-Karabakh qui s’est terminé par un accord de paix négocié par la Russie qui a permis à l’Azerbaïdjan de prendre le contrôle d’une partie importante du Haut-Karabakh.