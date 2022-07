Des experts militaires d’Ukraine, de Russie et de Turquie discutent mercredi à Istanbul des possibilités d’exportations de céréales au départ des ports ukrainiens sous blocus russe. La plus grande discrétion entoure la tenue de ces discussions à huis-clos entre experts et en présence d’une délégation des Nations unies, que le ministère turc de la Défense entend garder « confidentielles », a-t-il indiqué à l’AFP. Ni le lieu ni l’horaire de la rencontre n’ont été rendus publics par le ministère mais la délégation russe a rejoint Istanbul en fin de matinée et, selon l’agence russe Ria Novosti, les discussions (...)