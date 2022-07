L’ambassadeur du Royaume-Uni en Arménie a visité les régions (marz) de Syunik et Vayots Dzor au sud de l’Arménie

L’Ambassadeur du Royaume-Uni en Arménie John Gallagher s’est rendu du 6 au 8 juillet dans les régions de Vayots Dzor et Syunik pour étudier les résultats d’un certain nombre de projets financés par le Royaume-Uni, rencontrer les autorités locales pour discuter du soutien du Royaume-Uni aux régions frontalières de l’Arménie et des problèmes et défis que le Royaume-Uni peut s’adresser pour aider.

John Gallagher a visité les villes de Goris, Kapan, Meghri, Vayk et Yeghegnadzor et les communes rurales environnantes, a rencontré le gouverneur de Syunik, Robert Ghukasyan, le gouverneur de Vayots Dzor, Ararat Grigoryan et le maire de Goris, Arush Arushanyan, ainsi qu’avec les bénéficiaires des projets financés par le gouvernement britannique.

Au cours des réunions, l’ambassadeur a discuté du soutien continu du Royaume-Uni à la résilience économique et au redressement des régions frontalières de l’Arménie.

À Vayk, l’ambassadeur britannique John Gallagher a rencontré des élèves du Collège régional d’Etat de Vayots Dzor, qui ont participé à des cours de formation visant à améliorer la qualité de la formation professionnelle en ligne dispensée par le collège. Cette initiative a été soutenue par la Grande Bretagne avec la Fondation britannique Stability and Security Foundation (CSSF). L’ambassadeur était également présent à l’exposition des œuvres des participants des cours de développement des compétences créatives et commerciales pour les jeunes locaux.

L’ambassadeur J. Gallagher a également rencontré des participants à des stages rémunérés. L’objectif de cette initiative était de former des chômeurs, notamment des jeunes femmes, des personnes déplacées, des anciens combattants et des personnes handicapées. Le projet a contribué à accroître l’employabilité des groupes vulnérables de la région.

Le deuxième jour de sa tournée dans le sud de l’Arménie, l’ambassadeur John Gallagher s’est rendu au centre de ressources pour le développement des femmes à Goris pour rencontrer des parents et des adolescents qui ont développé des compétences pour fournir un soutien psychosocial à leurs pairs. Il a également visité le dispensaire de Karahunj.

Le dernier jour de la tournée, l’ambassadeur s’est rendu au point de contrôle frontalier de Meghri pour rencontrer des représentants des autorités douanières et discuter des résultats du projet de développement de l’administration douanière financé par le fonds britannique Good Governance. Le programme a soutenu le renforcement des capacités et la modernisation des systèmes pour accroître l’efficacité du processus de dédouanement des marchandises traversant la frontière.

Au cours de sa visite de trois jours, l’Ambassadeur John Gallagher a également eu l’occasion d’étudier les activités de réduction des risques de catastrophe grâce à la démonstration d’exercices d’évacuation à Vayk et à l’école secondaire de Khoti, ainsi qu’à une rencontre avec des représentants de l’ONG Centre de Ressources des Femmes de Meghri.

A propos de sa tournée dans le sud, l’ambassadeur s’est dit satisfait de la visite régionale et des importants programmes financés par le Royaume-Uni, dont, selon lui, le peuple arménien bénéficiera. « Je reviendrai certainement ici », a-t-il déclaré. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan