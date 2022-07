Les routes du vin raconteront l’histoire de la viticulture arménienne et attireront des flux de touristes en Arménie

La viticulture est l’un des domaines économiques les plus prometteurs en Arménie. Le secteur est toujours plein d’idées et de projets nouveaux et intéressants visant à attirer les touristes.

La directrice du programme Sea Of Wine, Ani Manaseryan, a fait part à Armenpress d’un autre programme intéressant mis en œuvre pour dynamiser le secteur.

Elle a déclaré que l’objectif principal est de développer le tourisme du vin en Arménie, mais dans une perspective globale, de positionner les pays partenaires de la région de la mer Noire comme une destination importante pour le tourisme du vin et d’aider les parties concernées du tourisme du vin à développer des approches communes.

« Je voudrais noter qu’afin d’atteindre cet objectif, des routes du vin ont été développées au cours du programme, et elles sont plus que les routes avec une cartographie linéaire, nous avons développé des routes thématiques »Vin et Art« , »Vin et Aventures« , »Vin et Gastronomie", etc.



Nous avons créé pour cela un site internet qui présente toutes les usines vinicoles d’Arménie, leur histoire et la liste des services œnotouristiques. Des formations ont également été organisées pour les parties concernées par la viticulture afin d’améliorer les services touristiques" a déclaré Ani Manaseryan.

Elle a informé qu’un autre événement aura lieu prochainement, intitulé « Parlons du vin ». Au cours de la discussion, les participants examineront les possibilités d’améliorer la qualité des services de l’œnotourisme.

Le projet est cofinancé par l’Union européenne et est mis en œuvre par l’International Center for Agribusiness Research and Education Foundation. Le projet implique l’Arménie, la Géorgie, la Grèce et l’Ukraine. « Je tiens à noter que l’Arménie est le coordinateur du projet en la personne de l’International Center for Agribusiness Research and Education Foundation. Nous l’avons commencé en août 2020 et nous le terminerons à la fin de l’année » a-t-elle déclaré. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan