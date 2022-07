Le Département d’État américain : La normalisation des relations entre l’Arménie et la Turquie aura un effet positif sur toute la région

Le département d’État des États-Unis a exprimé son soutien au processus actuel de normalisation des relations entre l’Arménie et la Turquie.

« Les États-Unis soutiennent fermement la normalisation des relations arméno-turques qui aura un impact positif sur toute la région. Le dialogue arméno-turc a le potentiel d’accroître la stabilité régionale, de réduire les effets négatifs et de conduire à un plus grand développement économique qui est bénéfique pour tous » a déclaré le Département d’État en réponse à une interrogation de Voice of America concernant le processus de normalisation entre l’Arménie et la Turquie et la récente conversation téléphonique entre le Premier ministre arménien et le Président turc.

Le Département d’Etat américain a déclaré que le dialogue entre l’Arménie et la Turquie est important, surtout aujourd’hui, étant donné les développements qui se déroulent en Ukraine. Il a ajouté que « les États-Unis sont prêts à soutenir cet important dialogue de la manière que les deux parties jugent appropriée ». Source Armenpress.

Krikor Amirzayan