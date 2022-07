30 ans au service du renouveau de l’Arménie et de l’Artsakh

Le 2 Juillet l’Association Espoir pour l’Arménie a fêté ses 30 ans à Erevan.

Plus de deux cents personnes étaient invitées sur la terrasse de l’hôtel Congress pour marquer ce parcours de solidarité avec nos compatriotes les plus nécessiteux suite au tremblement de terre du 7 Décembre 1988.

Les maîtres d’œuvre de cette soirée furent un trio qui a travaillé inlassablement pendant des mois à la réussite de cette soirée :

Serge Kurkdjian : le Président, Franck Garabédian : le trésorier et David Chahinian : le responsable de la communication.

Les invités étaient d’Arménie, de France, du Moyen Orient, et d’Amérique du Nord.

Le maître de cérémonie, le Pasteur Albarian a animé la soirée avec beaucoup de dynamisme et d’humour en arménien, en français et en anglais.

L’objectif était triple :

1-Rappeler le chemin parcouru depuis les premières opérations d’urgence et présenter les 12 programmes actuels d’Espoir pour l’Arménie

au travers de deux vidéos qui ont présenté le passé et le présent.

Les 4 Présidents successifs : René Léonian, Boros Haladjian, Gilbert Léonian et Serge Kurkdjian le Président actuel, ont pris aussi la parole pour témoigner de la façon avec laquelle chacun s’est investi pour que l’Association et son C.A. soient toujours plus proche du terrain pour servir de pont et d’interface entre les besoins du peuple et les donateurs de France.

2-Remercier nos 50 collaborateurs locaux et leur conjoint pour le travail remarquable de compétence, de dévouement et de loyauté.

Chacun(e) a reçu en signe de gratitude un cadeau.

Ce fut aussi l’occasion d’honorer par une médaille le staff de l’AMAA : l’Association Missionnaire Arménienne d’Amérique, qui est partenaire principal de tous nos programmes ;

Docteur Nazateth Darakdjian : le Président ; Zaven Khandjian : son Directeur exécutif ; Haroutioune Nercesssian : le Directeur pour l’Arménie et le Représentant officiel d’Espoir pour l’Arménie ; et Aren Déyirmendjian : le Directeur des programmes.

3-Se projeter sur le futur. Franck Garabédian a pris la parole pour dire combien la guerre des 44 jours en Artsakh et ses douloureuses conséquences ont donné une nouvelle motivation à toute l’équipe d’Espoir pour l’Arménie, pour consolider nos 12 programmes : qui vont du parrainage d’enfants, aux restaurants humanitaires pour les séniors, en passant par l’aide médicale, la francophonie, le soutien à la vie spirituelle, l’envoi de containers, les voyages de tourisme humanitaires ... mais aussi pour entreprendre des projets novateurs telle la création de la Maison de l’Espoir à Stepanakert pour les enfants de Chouchi et des environs qui ont tout perdu pendant la guerre. L’inauguration de ce centre d’accueil aura lieu en 2023.

En dernier lieu , David Chahinian a expliqué le fonctionnement de l’Association en France et le besoin, 30 ans après, de continuer à susciter de l’intérêt, de la générosité et de la compassion pour les personnes les plus fragilisés de la population : en particulier les enfants et les séniors.

L’animation artistique a été réalisée par la chanteuse Tamar, qui a rappelé l’importance de la foi pour guérir et reconstruire notre peuple.

D’ailleurs le logo d’Espoir pour l’Arménie est la colombe de Noé qui a donné un nouvel espoir pour reconstruire l’humanité après le déluge.

Et au cœur de la colombe il y a en arménien la lettre Ké : qui signifie « Christos » : l’espoir pour l’Arménie est par la foi au Christ.

La pianiste Arpiné Kallinina et la chanteuse lyrique Margarita Sargsyan ont interprété des chansons du répertoire folklorique et lyrique arménien, pour terminer avec la prière chantée du « Hayr mèr » : le Notre Père.

De nombreuses personnalités nous ont honoré de leur présence.

Mme l’Ambassadrice de France était représentée par M. Christophe Katsahian, Premier conseiller.

L’Artsakh était représenté par Mesdames Azatoohi Simonian Conseillère du Président pour la diaspora et Loussiné Gharakhanian conseillère pour l’éducation.

L’association SPFA était représentée par Hapet Hokopyan et Hélène Ohandjanyan.

Corentin Clerc et son épouse Camille représentaient l’Association : SOS Chrétiens d’Orient.

Jean Varoujan Sirapian représentait les éditions Sigest .

De nombreux Pasteurs évangéliques arméniens représentaient différents pays :

*Joël Mikaélian : Président du Conseil Mondial Evangélique Arménien et Président de l’Union de France

*Henrik Shanazarian : Président de l’Union d’Amérique du Nord

*Albert Paytian : Président de l’Union d’Arménie

*René Léonian : Président de l’Union d’Eurasie

*Paul Haïdostian : Président d’Haïgazian University de Beyrouth

*Haroutioune Sélimian : Président des Eglises évangéliques arménienne de Syrie

*Victor Karapétion : notre représantant en Artsakh qui a fait un trtavail courageux durant la guerre des 44 jours.

*Les Pasteurs Krikor Youmoushakian : d’Australie ; Sarkis Pashayan : de Belgique ; Nersès Kétikian : de Varna en Bulgarie ; Vazrik Sarafian : de Téhéran Paul,

Siwajian : de Lyon ; Sam Albarian : de Marseille ; Gilbert Léonian : d’Alfortville.

*De nombreux Pasteurs étaient présents : de Yérévan, Spitak, Shiragamout, Stépanavan, Sissian, Goris, Gumri, Itchévan, Dilidjan, Alaverdi ...

Mais aussi de Russie, de Géorgie.