Le Premier ministre arménien a reçu le ministre des Affaires étrangères du Rwanda

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reçu aujourd’hui 11 juillet le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Rwanda, Vincent Biruta et sa délégation.

Le Premier ministre arménien a salué la coopération arméno-rwandaise dans le cadre de l’Organisation internationale de la Francophonie et a exprimé l’espoir qu’elle favorisera également le développement des relations bilatérales. Nikol Pachinian a rappelé avec émotion les contacts avec le président rwandais Paul Kagame lors de la visite de ce dernier en Arménie, ainsi que dans le cadre du Forum économique mondial de Davos et a réaffirmé sa volonté d’approfondir le partenariat.



Vincent Biruta a remercié pour l’hospitalité et a transmis au Premier ministre arménien les chaleureuses salutations et les meilleurs vœux du Président du Rwanda. Il a qualifié d’efficaces les discussions avec les partenaires du ministère arménien des Affaires étrangères et a affirmé que le Rwanda est intéressé par la coopération avec l’Arménie, tant dans les formats bilatéraux que multilatéraux.

Le Premier ministre arménien a demandé de transmettre ses salutations au président du Rwanda, Paul Kagame. Source Tert.am.

Krikor Amirzayan