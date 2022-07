Le Ministre des Affaires Etrangères du Rwanda a rendu hommage au Mémorial du Génocide arménien à Erévan

Aujourd’hui lundi 11 juillet, la délégation rwandaise conduite par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, arrivé en Arménie pour une visite de deux jours, a visité le Mémorial du Génocide arménien à Erévan, accompagné du vice-ministre arménien des Affaires étrangères Mnatsakan Safaryan. Le Musée-Institut du Génocide arménien informe que le directeur du Musée-Institut du Génocide arménien, Harutyun Marutyan, a accueilli les invités et a présenté l’histoire de la création du complexe commémoratif. Il a également présenté aux invités l’histoire de trois khachkars installés sur le périmètre du mémorial de Tsitsernakaberd, qui sont dédiés à la mémoire des Arméniens disparus lors du nettoyage ethnique de la population arménienne sur le territoire de l’Azerbaïdjan à la fin du siècle dernier.



Vincent Biruta a déposé une gerbe au Mémorial des victimes du génocide arménien, puis les invités ont déposé des fleurs près de la flamme éternelle et observé une minute de silence à la mémoire des 1,5 million de victimes innocentes du génocide arménien réalisés par le gouvernement Jeune-Turc dans l’Empire ottoman entre 1915 et 1923.



Les membres de la délégation du Rwanda ont également visité le Musée-institut du Génocide arménien, où ils se sont familiarisés avec les expositions permanentes et temporaires accompagnés de Lusine Abrahamyan, directrice adjointe des œuvres muséales. Puis Vincent Biruta a écrit quelques lignes dans le Livre d’or des invités d’honneur. Exprimant sa gratitude pour la visite, le directeur du Musée-institut du génocide, Harutyun Marutyan, a présenté des livres sur le génocide arménien à l’invité d’honneur, puis l’a accompagné dans la salle de conférence où se déroulait le programme de formation développé pour les enseignants américains.

Le Ministre des affaires étrangères du Rwanda s’est adressé aux enseignants présents dans une brève allocution et, en tant que représentant d’un pays qui a traversé les horreurs du génocide, soulignant l’importance de mener de tels programmes, a exprimé l’espoir qu’il sera possible de prévenir et empêcher de nouveaux génocides par l’éducation.



A la fin de la visite, les invités rwandais se sont promenés dans le Parc du Souvenir, où Vincent Biruta a arrosé le sapin argenté planté en 2018 par la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Rwanda, Louise Mushikiwabo. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan